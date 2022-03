Ukraina ametnik: Vene kaitseminister Sergei Šoigu sai Putini tõttu südamerabanduse

Tema väitel on Šoigu praegu "taastusravil Burdenko-nimelises sõjaväehaiglas".

Geraštšenko lisas, et Vene kaitseministeeriumile on antud korraldus jätta avalikkusele mulje Šoigu kohalolekust. "Tema kadumine mõjutab negatiivselt Vene relvajõudude imagot ja tõsiseltvõetavust," selgitas ta. "Korralduse kohaselt tuleb kõigis kaitseministeeriumi ametlikes kanalites avaldada iga päev fotosid ja tekstimaterjale, näitamaks, et Šoigu juhib ja osaleb sõjalises tegevuses."