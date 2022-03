FOTOD | Tartlased süütasid Raekoja platsil küünlad märtsiküüditatute mälestuseks

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et murest pingul ajad Ukrainas tuletavad meile meelde ajaloo haprust. "Oleme saanud järjekordse kinnituse punarežiimi terrori ja käitumismustri kordumistes ning ohumärgi Euroopa südamest, kus on löögi all nii Ukraina iseseisvus kui ka Ukraina rahva saatus, aga ka kogu Euroopa demokraatlikud põhimõtted ja väärtused. Me ei tohi unustada punaterrori ohvreid ega selle kuriteo ohtlikult puudutavat painet tänases päevas,“ lausus Klaas.