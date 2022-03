Eesti peaministri sõnul otsustati, et gaasi hakatakse koos ostma. Eeskätt puudutab see veeldatud maagaasi (LNG). "Euroopal on suur turujõud. Kui ostame koos, saame hinda alla suruda ja oleme atraktiivsed kaubanduspartnerid ka LNG müüjatele," põhjendas Kallas ning märkis, et Euroopa Liit konkureerib antud juhul Hiinaga, mistõttu on ühiselt tegutsemine tõhusam.