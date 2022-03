Valgevene haiglad ja surnukuurid on täis Ukrainas sõdinud venelasi

Alates sõja esimesest päevast on Valgevene haiglad võtnud vastu haavatud Vene sõdureid ning sealsed surnukuurid on täis hukkunud venelasi, kirjutab Raadio Vaba Euroopa (RFE).

Kohalik kirjeldas veel, et Mazyri lähedal asuvas Kamenka külas on kalmistu sisse piiratud, sõjaväelased on valves ja kedagi sisse ei lasta. "Võib-olla hakati sinna venelasi matma. Kamenka lähedal on lennuväli ja suur venelaste laager,” ütles ta.