Vene sõltumatu väljaande videotoimetaja: kaitseminister Šoigu monteeriti julgeolekunõukogu istungi videosse

Videot analüüsis Mediazona videotoimetaja Aleksandra Dubrovskaja.

Venemaa julgeolekunõukogu istungilt läksid telekanali Rossija 1 eetrisse just need kaadrid, kus on näha probleemid kaameraga. Nende häirete iseloomu võib Dubrovskaja sõnul nimetada kummalisteks: esmapilgul tundub, et on probleeme ülekandega. Suure eraldusvõimega kaader haaval vaadates on aga asi rohkem sedamoodi, et operaator suunab kaamera kiiresti Šoigule.

Sellel võib olla kaks seletust, märgib Dubrovskaja. Teoreetiliselt võidi video teha ootamatulti alanud nõupidamise alguses ja operaatorile tuli äkki meelde Šoigud filmida.

Teine variant, mida Dubrovskaja peab tõenäolisemaks, on see, et selline efekt lisati järelproduktsioonis, et juhtida vaatajate tähelepanu just sellele nurgale, et kõik kindlasti märkaksid, et Šoigu osaleb.

„Igale inimesele, kes tegeleb montaaži ja järelproduktsiooniga on teada, et millegi kleepimine televiisori ekraanile, eriti kui kaader ise on staatiline (selles ei ole liikumist) on elementaarne ülesanne,” märgib Dubrovskaja.

Julgeolekunõukogu eelmiste istungite videotes 3. ja 11. märtsist on näha, et Šoigu võttis neist nõupidamistest tõesti osa: on kuulda heli ja näha suurt plaani. Šoigu taust oli seejuures identne eilse taustaga.

„Võttes arvesse, et kordagi ei näidatud videot koos heliga ja Šoigu on peidetud nurka (millele nii püüdlikult juhiti meie tähelepanu lihtsa häirete võttega), võib suure tõenäosusega oletada, et kaadrid Šoiguga võeti lihtsalt ühest eelmisest julgeolekunõukogu videost ja kleebiti nüüdse juurde,” kirjutab Dubrovskaja.

Üldse oli kogu julgeolekunõukogu video montaaž Dubrovskaja sõnul kummaline, sest video koosneb kahest ja poolest kaadrist. Esimene on üldplaan televiisoriga ja teine suur plaan Putinist. Kolmas on sama üldplaan, kus on Šoigu asemel taas must ekraan.