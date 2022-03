Soome katkestab Helsingi ja Peterburi vahelise rongiühenduse

„Senimaani oleme jätkanud Allegro reise võimude juhiste järgi ja eesmärk on olnud kindlustada soomlastele pääs Soome. Nende nädalate jooksul on isikud, kes on tahtnud Venemaalt lahkuda, jõudnud riigist lahkuda,” ütles VR-i reisiliikluse juht Topi Simola.