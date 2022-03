Tänasel kohtuistungil selgus, et nõunik Marin Terep ostis oma raha eest vahepeal Mailis Repsile süüa ning tal oli tükk tegu, et summad tagasi saada. Lisaks tuli välja, et Reps kasutas ministeeriumi vara, et ajakirjanduses staatusesümbolit eksponeerida.