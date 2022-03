VÄRSKE KAART | 25. märtsiks on ukrainalsed saanud Vene väed mitmel rindel taganema

Siniseid noolekesi, mis tähistavad ukrainlaste rünnakuid, saab märkida kaardile mitmes kohas. Vene väed on Mõkolajivi oblastist välja surutud; Kiievist loodes ja idas on õnnestunud venelasi tagasi lükata. Võimalikust Venemaa armee üksuste kottivõtmisest Kiievi lähedal on räägitud juba mitu päeva, aga täiemõõtmeliselt ei ole see ukrainlastel õnnestunud, vähemalt eile hilisõhtuse seisuga mitte. Loe rohkem "Sõjaraportist" ning tänaseid sündmusi jälgi Delfi otseblogist!