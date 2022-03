Vene riigiduuma spiiker Volodin: Vladimir Žirinovski ei ole surnud

Venemaa uudisteagentuur RIA Novosti teatas varem, et erakonna LDPR juht Vladimir Žirinovski suri täna hommikul koroonaviiruse tekitatud tüsistustesse.

„Tahan rahustada kõiki, kes muretsevad Vladimir Volfovitš Žirinovski tervise pärast. Ta elab. Tema seisund on tõesti raske. Täna tehti talle kompuutertomograafuuring. Me muretsema tema pärast, arstid võitlevad tema pärast. Ta ise on väga tubli,” kirjutas Volodin.