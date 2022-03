OTSEBLOGI | Venemaa sõdurid teevad okupeeritud Ukraina linnades läbiotsimisi, et leida "natse". Joe Biden on visiidil Poolas

Venemaa kindralstaabi kõrge ametnik, kindral Sergei Rudskoi teatas reedel ajakirjanikele, et Vene Föderatsioon on edukalt lõpetanud oma sõjalise operatsiooni esimese faasi. Ta väitis, et peamiseks sihiks on Vene vägedel nüüd Donbassi regiooni "täielik vabastamine". Näib, et suhteline ebaedu on sundinud Vene sõjajõudusid oma strateegiat muutma - kui veel hiljuti loodeti suur osa Ukrainast endale allutada ja võib-olla ka valitsus vahetada, keskendutakse nüüd rohkem Ida-Ukraina okupeerimisele.