OTSEBLOGI | Ukraina: Venemaa küüditas 40 000 ukrainlast teadmata asukohta. Bideni Poola-visiidi ajal tabasid Lvivi pommid

Venemaa jätkab Ukraina suuremate linnade pommitamist ja lahingud käivad jätkuvalt ka Kiievi külje all. Venemaa väed jätakavad Harkivi, Tšernihivi ja Mariupoli piiramist. Eesmärgiks on võetud vallutada vaid veidi enam kui kümne kilomeetri kaugusel Valgevene piirist asuv Slavutõtši linn . Slavutõtsi üle tahetakse kontrolli saavutada, et ümber piirata sealt 40 kilomeetri kaugusel asuv Tšernihiv.