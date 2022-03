OTSEBLOGI | Lääne-Ukrainas Lvivis kõlas kolm plahvatust. Biden kohtus Varssavis Ukraina sõjapõgenikega

Venemaa kindralstaabi kõrge ametnik, kindral Sergei Rudskoi teatas reedel ajakirjanikele, et Vene Föderatsioon on edukalt lõpetanud oma sõjalise operatsiooni esimese faasi. Ta väitis, et peamiseks sihiks on Vene vägedel nüüd Donbassi regiooni "täielik vabastamine".