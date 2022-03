Biden: Putin andis meie kohtumisel mõista, et ei usu NATO ühtsusesse

"USA on võtnud kohustuse anda Ukrainale üle 2 miljardi dollari väärtuses sõjavarustust. Õhutõrjesüsteemid, soomustõrjesüsteemid, laskemoon.. Ja teatan täna veel, et USA on valmis andma humanitaarabiks rohkem kui miljard dollarit," ütles Biden.

President lisas, et tal oli eelmisel nädalal Hiina presidendi Xi Jinpingiga sel teemal väga otsekohene vestlus. Ta ütles, et "ei ähvardanud", kuid tegi olukorra selgeks nii, et Xi "mõistaks Venemaa abistamise tagajärgi."

Ta ütles, et juhtis tähelepanu Venemaa käitumise tagajärgedele ja tõi välja, et Hiina on püüdnud luua eelkõige tugevamaid majandussidemeid läänega. "Ma arvan, et Hiina mõistab, et nende majanduslik tulevik on palju tihedamalt seotud läänega kui Venemaaga. Ja seega ma loodan, et Hiina ei sekku," sõnas Biden.