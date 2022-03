FOTOD | Jüri Ratas kohtus Volodõmõr Zelenskõiga: Ukraina ei jää oma võitluses üksi

Balti riikide parlamentide esimehed kohtusid Kiievis ka Ukraina peaministri Denõs Šmõhaliga, kellega räägiti Ukraina rahva vankumatust tahtest oma riiki kaitsta.

Kuu aega pärast sõja puhkemist Kiievit külastanud Balti riikide parlamentide esimehed võtsid koos Ukraina kolleegiga vastu ühise pöördumise Euroopa julgeoleku taastamiseks. Pöördumisele on alla kirjutanud riigikogu esimees Jüri Ratas, Läti parlamendi esimees Ināra Mūrniece, Leedu parlamendi esimees Viktorija Čmilytė-Nielsen ja Ukraina parlamendi esimees Ruslan Stefantšuk.

„Rahvusvaheline toetus Ukrainale on olnud praegu tugev, kuid seda tuleb hoida veel pikka aega,“ kõneles Ratas. „Kõigepealt tuleb sõda lõpetada, Vene väed välja saata ja Ukraina terviklikkus taastada. Siis peame aitama üles ehitada Vene vägede poolt purustatud linnad.“

Ratas avaldas lootust, et selleks ajaks on alanud Ukraina ühinemisprotsess Euroopa Liiduga. Ta kinnitas, et Eesti annab endast parima, et seda protsessi kiirendada.

„Ukraina võitleb ka Euroopa kui terviku ja meie väärtuste kaitsmise eest,“ ütles Ratas. „Selle valguses peame keskenduma Ukraina toetamisele kõigis võimalikes valdkondades, Venemaa isoleerimisele ja agressiooni maksumuse tõstmisele.“

Riigikogu esimees kordas lubadust, et Ukraina ei jää üksi vägivalla ja ebaõigluse ees, miljonid inimesed üle maailma peavad sellest lubadusest kinni. Ta kinkis Ukraina kolleegile mälestuseks fotokollaaži 26. veebruaril Tallinna Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldusest, kuhu kogunes üle 30 000 inimese Ukraina toetuseks.

Ratase sõnul on nii Eesti kui ka paljud teised demokraatlikud riigid Ukrainat abistanud. „Abi ulatub poliitilisest ja sõjalisest toetuses humanitaarabini,“ rääkis Ratas. „Mitte ainult riik, vaid tuhanded ja tuhanded eestlased on ulatanud oma abistava käe ja annetanud, et aidata sõja eest põgenevaid naisi ja lapsi. Me imetleme nende vaprust.“