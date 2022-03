Marin: Soome peaks olema mures, Venemaalt võib kõike oodata

Marini sõnul on Venemaa oma tegudega näidanud, et on kõigeks võimeline. "See (Venemaa tegevus - toim) ei vasta ühelegi rahvusvahelisele reeglile, millele nad on varem alla kirjutanud. Venemaalt võib kõike oodata. Peame pidama arutelu selle üle, kuidas me sellele reageeriksime,” ütles Soome peaminister.