Stoltenberg: keemiarelva kasutamine Ukrainas oleks oht ka NATO territooriumile

"Keemiarelva kasutamine muudaks konflikti olemust ja sellel oleks tõsised tagajärjed. Olukorra tõsidus tuleneb ka sellest, et alati on oht, et keemilised ained levivad laiemalt. See oleks katastroof Ukrainale, kuid oht on ka NATO territooriumile," lisas Stoltenberg.