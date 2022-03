Hiina hinnangul on humanitaarolukord Ukrainas tõsine, ent riike ei tohiks sundida pooli valima

Hiina ÜRO suursaadik Zhang Jun ütles neljapäeval ÜRO Peaassamblee liikmesriikidele, et humanitaarolukord Ukrainas on muutumas üha tõsisemaks, kuid riigid ei tohiks sundida teisi konfliktis "poolt valima", vahendab CNN.

"Ukraina olukorra areng praeguseni on vallandanud laialdase rahvusvahelise mure ja see on ka midagi, mida Hiina näha ei taha. Hiina alati väitnud, et kõigi riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tuleb austada, "ütles Zhang.