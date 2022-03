Paavst Franciscus: relvatarned ja sanktsioonid ei ole ühegi konflikti lõplikuks lahenduseks

Paavst Franciscus ütles kolmapäeval, et Ukraina sõda näitab, et inimkond peab maha heitma "enesehävitamise" instinkti, ning et relvastumine ja sanktsioonid ei ole ühegi konflikti lõplik lahendus, vahendab Reuters.

"Issand saatku oma vaim, et me mõistaksime, et sõda on inimkonna läbikukkumine, et me peame võitma kõik, kes sõda peavad..." ütles ta.