VIDEO | Kaitseväe juhataja Martin Herem: täiendavad võimekused aitavad muuta Eesti ründamise vaenlase jaoks väga valusaks

Herem rõhutas, et kõige pakilisem on täna siiski see, et riik tervikuna, mitte ainult valitsus, vaid ka ühiskond laiemalt on sellise kaitserahastuse täiendava suurendamisega nõus. "Oluline on, et meil üleüldse tekib suurem enesekindlus ja kaitsetahe," ütles kaitseväe juhataja Delfile.