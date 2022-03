Kaitseväe juhataja Martin Herem: täiendavad võimekused muudavad Eesti ründamise vaenlase jaoks väga valusaks

Valitsus eraldas täna kaitsevõime tugevdamiseks 562 miljonit eurot. Sellest 476 miljonit eurot on mõeldud riigikaitse tugevdamiseks ja 86 miljonit eurot ühiskonna võimesse kriisioludes hakkama saada.

Kaitseminister Kalle Laanet tõi välja, et riigikaitsele suunatud rahaga tugevdatakse kuute suunda: lühimaa õhutõrje, tankitõrje, kaudtuli, olukorrateadlikkus, liitlaste taristu ning vaba tahte rakendamine läbi Kaitseliidu.

Herem ütles, et riigikaitse tugevdamine toimub kahes osas: kõigepealt lühiajalised vajadused ning täiendava rahastuse puhul pikemat aega nõudvad võimekused.

Järgmise viie aasta plaan laias laastus on: soetada laevatõrjeraketid hiljemalt 2024. ja mitmikraketiheitjad 2025. aastaks, hankida kaks korda rohkem Javelini rakette ja teisi tankitõrjerelvi, soetada ründedroone, arendada lühimaatõrjet õhusõidukite ja dessantide tõrjumiseks, luua öise nägemise ja termonägemise võimekus ning suurendada kaitseliidu liikmeskonda ehk maakaitset.

Herem: olulisim on tahe riiki kaitsta

Herem rõhutas, et kõige pakilisem on täna siiski see, et riik tervikuna, mitte ainult valitsus, vaid ka ühiskond laiemalt on sellise kaitserahastuse täiendava suurendamisega nõus. "Oluline on, et meil üleüldse tekib suurem enesekindlus ja kaitsetahe," ütles kaitseväe juhataja Delfile.

Tema sõnul aitavad täiendavad võimekused kolmandiku võrra lihtsamini hävitada vastase jõude. "See tuleneb sellest, et meil on rohkem tankitõrjet, rohkem kaudtule võimekust, rohkem lähimaa-õhutõrjet," selgitas Herem, märkides, et nende kaitselünkade täitmise järel suudame olla "väga valusad" mistahes agressioonile vastamisel.

Täiendavast rahastusest peaks alustatama ka keskmaa õhutõrje arendamist. Kas seda tehakse koostöös NATO liitlastega või puhtalt oma vahenditega, selgub järgneva nelja kuu jooksul, ütles kaitseminister Laanet, lisades, et NATO liitlaste hulgas on neid, kes on suutelised seda pakkuma. Eesmärk on saavutada võimekus ühel või teisel viisil hiljemalt 2025. aastaks.