Kaja Kallas NATO tippkohtumisel: vajame Eestisse NATO diviisi ja õhukaitset

„Rünnakuga Ukrainas on selge, et Venemaa heidutamiseks ei piisa enam senisest ning peame olema valmis selleks, et Venemaa testib ka NATO valmisolekut. Sestap peame liikuma heidutushoiakult kaitsevalmidusse,“ sõnas peaminister. Eesti kaitseks vajame lahinguvalmis NATO diviisi, mis koosneb Eesti enda ja liitlaste üksustest ning juhtimisstruktuurist. Samuti vajame tugevamat õhukaitset. Kaitsevalmiduse esimene eesmärk on sõda ära hoida ning vajadusel igasugune rünnakukatse koheselt tagasi lüüa,“ selgitas peaminister.

„Peame rohkem keskenduma sellele, mida teeme, mitte sellele, mida mingil juhul ei tee. Peame jätkama Ukraina toetamist saates relvi ja kaitsevarustust, et halvata Putini sõjamasin,“ sõnas peaminister Brüsselis. Eesti on andnud Ukrainale juba üle 220 miljoni euro väärtuses sõjalist ja humanitaarabi.

Lisaks arutati liitlaste kaitsevõime tugevdamist. „Valitsus on otsustanud investeerida erakorraliselt kaitsevõime tugevdamisse ja meie kaitse-eelarve on peagi 2,5% SKT-st. On ülioluline, et kõik liitlased investeeriksid oma kaitsevõimesse lähiajal ja kokkulepitud 2% peab olema miinimum. Oleme täpselt nii tugevad, kui on meie nõrgim lüli,“ märkis Kaja Kallas.