Korruptsioonikomisjon arutab esmaspäeval Martin Repinski korteri ja kütuse kuluhüvitiste üle

Odinets ütles, et Repinski lubas samuti istungil osaleda. Istung toimub veebi teel.

Odinets palus ka riigikogu sekretariaadil välja võtta Repinskiga seotud kuludokumendid, et komisjon saaks saadikule küsimusi ette valmistada.

Komisjonis tuleb arutluse alla kütuse ja Lasnamäe üürikorteri hüvitamine. Nimelt on saanud avalikuks, et Martin Repinski on kuluhüvitistesse esitanud suuri kütusearveid ja laseb maksumaksja raha eest kinni maksta ka Lasnamäe üürikorteri kulud.

Eesti Ekspress kirjutas, et Repinski on tankinud mõnetunniste vahedega suuri kütusekoguseid. Mõnel juhul on kaks tankimist toimunud mõnetunnise vahega, kuid on füüsiliselt võimatu, et sama auto paak oleks tühjaks sõidetud.

Ühtlasi käis Ekpsress Repinski Lasnamäe korteri ukse taga, kuid korteris olnud mees sõnas, et rahvasaadik seal ei ela. Selgus, et kuluhüvitiste ees ülalpeetavas korteris elab hoopis Repinski naise vend. Repinskil endal on aga kodu Viimsis, kuid on ise sisse kirjutatud Ida-Virumaale.

Selle nädala alguses teatas Repinski, et astub Keskerakonnast välja ning jätkab riigikogus parteitu saadikuna. Mõned päevad varem oli tema varasem koduerakond teatanud, et saadik ei pääse järgmisel korral Keskerakonna valimisnimekirja.