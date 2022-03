Prokuratuur läheb Marti Kuusiku kaasusega riigikohtusse lähisuhtevägivalla tõendamisläve paigaldama

Kassatsioonikaebus tugineb ringkonnakohus kinnitust leidnud asjaolule, et kannatanul tuvastatud vigastused ei ole õnnetuse tagajärjel tekkinud, vaid need on kannatanule põhjustatud teise inimese poolt.

"Ringkonnakohus mõistis süüdistatava õigeks kuivõrd kohtu arvates polnud piisavalt ära tõendatud see, et just süüdistatav oli selleks inimeseks, kes nimetatud vigastuse tekitas. Prokuratuur leiab, et selles olukorras on tarvilik riigikohtul anda hinnang, et milline on lähisuhtevägivalla kuritegude puhul nõutav tõendamislävi," vahendas prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.