FOTO | Balti parlamentide spiikrid kohtusid Kiievis Ukraina presidendi ja peaministriga

Ukraina peaminister Denõs Šmõhal andis teada, et Kiievis toimunud kohtumisel Balti parlamentide spiikritega räägiti Ukraina võimalikust liitumisest Euroopa Liiduga, aga ka Venemaa kuritegudest Ukrainas. "Rahulike linnade pommitamine, tsiviilelanike tapmine, humanitaarkatastroofi põhjustamine. Me soovime rangemaid sanktsiooone. Agressor peab lõpetama sõja rahastamise," loetles Šmõhal räägitut.

Ratas avaldas lootust, et selleks ajaks on alanud Ukraina ühinemisprotsess Euroopa Liiduga. Ta kinnitas, et Eesti annab endast parima, et seda protsessi kiirendada.