Zelenskõi hoiatas Rootsi parlamenti Gotlandi okupeerimise eest seoses Balti riikide vallutamisega Venemaa poolt

„Tänapäeva Euroopa, mis on lõpuks rahulikuks muutunud, on üles ehitatud selgetele põhimõtetele. Ja nimelt: ei saa olla piiride jõuga muutmist. Ja igal rahval on õigus iseseisvalt valida oma tulevikku ilma diktatuuri ja sunduseta, ilma okupatsioonita. Tänu neile kahele põhimõttele oli meil Euroopas enneolematu koostöö, rahu ja kindluse ajajärk. See oli meil, kuni Venemaa juhtkond otsustas, et võib ajas liikuda. Et võib 21. sajandi tühistada. Et võib tegutseda nagu totalitaarsete ideoloogiate vanadel aegadel,” ütles Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et kui Ukraina ei oleks üles tõusnud, ei oleks suutnud end kaitsta, oleks see tähendanud, et oleks kaotatud kõik, mida tänapäeva inimesed, iga riigi kõik vabad inimesed hindavad.

„See oleks tähendanud, et kõik Venemaa naabrid on ohus. See oleks tähendanud, et teie olete ohus, sest teid eraldab selle riigi agressiivsest poliitikast ainult meri. Ja Vene propagandistid arutavad juba Venemaa riigitelevisiooni eetris, kuidas Vene Föderatsioon okupeerib muu hulgas ka teie Gotlandi saare. Ja kuidas hoiab seda oma kontrolli all aastakümneid. Seda näidatakse venemaalastele kaardil, demonstreeritakse rünnakusuundi. Te küsite, mis eesmärgiga. Räägitakse, et Venemaale on kasulik paigutada Gotlandile õhutõrje ja sõjaväebaas Balti riikide vallutamise katmiseks,” rõhutas Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul hakkas Venemaa Ukraina vastu sõdima, sest loodab Euroopas edasi liikuda.

„Vene Föderatsioon loodab hävitada vabadust Euroopas edasi. See on fundamentaalne väljakutse Euroopa julgeolekusüsteemi jaoks,” lausus Zelenskõi.