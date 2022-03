Zelenskõi NATO-le: sõja ajal on kõige hirmsam, kui ei saa abipalvetele selgeid vastuseid

„Juba esimesed sissetungi tunnid tähendasid meie jaoks ränki raketilööke. Kuu aega kestnud sõja jooksul on Venemaa lasknud meie linnade vastu välja üle tuhande erineva raketi. On teinud sadu õhurünnakuid. Juba 24. veebruaril pöördusin ma teie poole täiesti arusaadava ja loogilise palvega. Aidata sulgeda meie taevas. Päästa meie inimesed Vene pommide ja rakettide eest. Me ei ole kuulnud selgeid vastuseid. Ukrainal ei ole võimsaid raketitõrjerelvi. Tal on märkimisväärselt väiksem lennuvägi kui Venemaal. Seetõttu on neil eelis taevas – see on nagu massihävitusrelvade kasutamine. Ja te näete tagajärgi – kui palju inimesi on tapetud, kui palju rahulikke linnu purustatud,” lausus Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et Ukraina armee võitleb juba kuu aega ebavõrdsetes tingimustes.

„Ja mina kordan juba kuu aega teile üht ja sama. Et päästa inimesed ja meie linnad, on Ukrainal vaja sõjalist abi, piiramatult. Nii nagu Venemaa kasutab piiramatult meie vastu kogu oma arsenali. Purustab meid elusalt. Kõiki objekte alates elumajadest kuni kirikuteni, toiduladudest ülikoolideni, sildadest haiglateni. Ukraina on palunud teilt lennukeid. Et me ei kaotaks nii palju inimesi. Teil on tuhandeid lahingulennukeid. Aga meile pole antud ühtegi. Me palusime tanke. Et me saaksime oma linnad blokaadist vabastada. Mariupoli, Berdjanski, Melitopoli. Linnad, milles Venemaa hoiab pantvangis sadu tuhandeid inimesi, tekitab kunstlikult nälga. Teil on vähemalt 20 000 tanki. Ukraina palus protsenti. Üht protsenti kõigist teie tankidest. Anda või müüa. Aga me ei ole saanud selget vastust,” ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul on sõja ajal kõige hirmsam, kui ei saada abipalvetele selgeid vastuseid.

„Ukraina ei ole kunagi seda sõda tahtnud. Ega taha aastaid sõdida. Me tahame lihtsalt päästa oma inimesi... Nagu igal rahval on meil selleks õigus. Õigus elule. Õigus sellele ühele protsendile. Ma ei süüdista NATO-t. Teie ei ole süüdi. Need ei ole teie raketid ega pommid, mis meie linnu purustavad. Täna olid fosforpommid. Tapetud on nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Ma tahan lihtsalt, et te teaksite. Allianss võib veel ära hoida ukrainlaste surma Venemaa löökide all. Andes meile kõik need relvad, mida me vajame,” ütles Zelenskõi.