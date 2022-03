Kaja Kallas arvamusloos New York Timesile: kui Putin arvab, et on võitnud, siis ta isu kasvab

Sissejuhatuseks meenutas Kallas lugu oma emast, kes 1949. aastal kuuekuuse lapsena koos ema ja vanaemaga Siberisse küüditati. „Täna tegeleb Kreml eheda barbaarsuse taaselustamisega,” leidis Kallas. „ NATO fookus peaks olema lihtne: Putin ei tohi seda sõda võita. Ta ei tohi isegi arvata, et on võitnud, või muidu tema isu kasvab.”

Peaministri sõnul peaks Venemaa vaoshoidmisele suunatud poliitika lähtuma neljast põhimõttest. Esiteks Ukraina igakülgne abistamine, mille jätkamiseks tuleb valmis olla pikemat aega. „Teiseks peame agressorile näitama, et oleme valmis end kaitsma ja vajadusel ka võitlema,” kirjutas Kallas. „Vahel on parim viis rahu saavutamiseks valmisolek sõjalist jõudu kasutada.” Ta märkis, et Eesti kulutab tänavu riigikaitsele 2,3% SKT-st ja lähiaastatel suurendatakse seda 2,5% juurde.