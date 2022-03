Muutke oma keha KOHE maailmakuulsa ketodieediga, mis on nüüd saadaval ka Eestis

Kui juhtute vestlema dieedi pidamisest või kaalulangetusest, on võimalik, et kuulete peamiselt ketogeenilisest ehk ketodieedist. Seda seetõttu, et ketodieet on muutunud kogu maailmas üheks kõige populaarsemaks dieediks, millega ülekaalu kaotada ja tervist parandada.