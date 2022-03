Võimuliit jõudis kokkuleppele, et julgeolekusse panustatakse veel kuni 565 miljonit eurot

"Otsustasime valitsuskabinetis sõjalise- ja elanikkonna kaitse tugevdamise kokku kuni 565 miljoni euro väärtuses. Kordan kümme päeva tagasi öeldut - aeg on selline, et me ei tohi tegemata jätta ühtegi otsust, mis paneks meid tagasi vaadates ütlema, et midagi, mis oli arukas, jäi tegemata," märkis rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond).

Ta tõi näiteks, et suurim summa läheb sõjalise kaitse tugevdamiseks aastatel 2022-2025: 476,7 miljonit eurot. "See lisandub jaanuaris, enne Putini sõja alustamist juba otsustatud 380 miljonilisele kaitse tugevdamise paketile. Sellest 2022. aasta lisaeelarvesse lisame kõik, mis sel aastal täiendavalt võimalik realiseerida on - 15,4 miljonit eurot. Tugevduspakett saab sisaldama relvastuse, laskemoona, tehnika hankimist," märkis ta. "Teine osa. Elanikkonnakaitse ja sisejulgeoleku tugevdamine kuni 86 miljonit eurot. See saab sisaldama nii päästevõimekuse parandamist, varjumisvõimekuse parandamist, ohuteavituse sireenisüsteemi. "

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Jaanus Karilaid tõi prioriteedina välja keskmaa õhutõrjesüsteemi. See võimekus peaks tema sõnutsi olemas olema hiljemalt 2025. aastaks. "Selle hinnanguline maksumus on 350 miljonit eurot. Täpsem hind selgub pärast seda, kui kaitseministeerium on esitanud valitsusele hiljemalt juulikuuks detailse hankekava. Välistada ei saa ka riik-riigile tehingut juhul, kui see toob kaasa kiirema tarne," lausus ta. "Keskmaa õhutõrje on Putini režiimi tsiviilelanikkonda hävitava sõjapidamise viisi tõttu hädavajalik Eesti elanikkonna kaitseks. Samuti aitavad keskmaa õhutõrje "mullid" turvata üle Eesti kaitseväe reservüksuste mobilisatsiooni ning liitlaste tugevduste saabumist Eesti sadamates ja lennuväljadel."