Ametist ja riigist lahkus aastakümneid Vene valitsuses tegutsenud Anatoli Tšubais

Reutersi teatas kahele informeeritud allikale viidates, et Tšubais lahkus ametist ja Venemaalt sõja tõttu Ukrainas .

Reuters teatab, et Tšubaisi peeti oponentide poolt vastutavaks pärast Nõukogude Liidu lagunemist riigivara müümise eest väikesele grupile oligarhidele. Paljud neist oligarhidest on nüüd Lääne sanktsioonide all.