Vilepuhuja sõnul kasvab pidevalt Putini võimult kõrvaldamise võimalus FSB poolt

Teatatakse, et Putin süüdistab FSB-d suutmatuses Ukrainat kiiresti kontrolli alla võtta. FSB ohvitserid on aga nördinud Lääne üha karmimate Venemaa-vastaste sanktsioonide pärast.

Ossetškin ütles oma allikale viidates The Timesile, et see tähendab, et kõrgetasemelised julgeolekutöötajad ei saa enam sõita oma puhkusepaikadesse välismaal ega viia lapsi Pariisi Disneylandi.

„20 aastat on Putin loonud Venemaal stabiilsust. FSB ohvitserid, politseinikud, riigiprokurörid, inimesed süsteemi sees, said elada head elu,” ütles Ossetškin The Timesile.

Aga nüüd on see kõik Lääne sanktsioonide tõttu kadunud. Venemaa majandus on halvatud ja rubla kukub. Olles hea eluga ära harjunud, ei taha FSB töötajad tagasi Nõukogude Liitu minna, rääkis Ossetškin.

Ossetškini sõnul on pettunud FSB-lased valmis kogu süsteemi muutma, kui vaja. „Iga nädala ja iga kuuga, mil see sõda jätkub, kasvab julgeolekuteenistuste töötajate mässu võimalus,” ütles Ossetškin.

Ossetškin ei öelnud oma allika nime, aga teatas, et ta juhib julgeolekuteenistuses väikest analüütikaosakonda.