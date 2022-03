Vene diplomaat ÜRO juures: meil on õigus tuumarelvaga ähvardada, kui NATO meid provotseerib ja ähvardab

Küsimusele, kas Venemaa presidendil Vladimir Putinil on õigus ülejäänud maailma tuumasõja väljavaatega ähvardada, vastas Poljanski: „Kui NATO Venemaad provotseerib, kui NATO Venemaad ähvardab, miks mitte, me oleme tuumajõud. Ma ei arva, et on õige asi seda öelda. Aga ei ole õige Venemaad ähvardada ja püüda sekkuda. Nii et kui te ajate asju tuumajõuga, siis loomulikult peate arvestama oma käitumise kõigi võimalike tagajärgedega.”

Poljanski tõrjus tagasi USA valitsuse ametliku deklaratsiooni, et Vene relvajõud on Ukrainas süüdi sõjakuritegudes.

„Ma ei arva, et me paneme Ukrainas toime sõjakuritegusid,” ütles Poljanski. „Loomulikult ei ole see minu asi hinnata. Ma ei ole seal. Teie ei ole seal. Te vaatata videoid, te vaatate paljusid videoid, mida peetakse valeuudisteks. Teie usute üht asja, mina usun teist asja.”

Sky Newsi ajakirjanik näitas Poljanskile Associated Pressi ajakirjaniku tehtud fotosid Mariupolist, milles on näha Vene rakettide hävitatud korterelamuid ja laste surnukehade matmist kitsastesse kraavidesse, aga Poljanski keeldus tunnistamast, et selle eest vastutab Venemaa.

Poljanski väitis, et Ukraina ründab ise oma elumaju ja tsiviilisikuid. „Me ütlesime algusest peale, et meie sõjavägi ei ole Ukraina tsiviilelanikkonnale ohuks.”