Jaanus Karilaid ei võta EKREIKE-2 sepitsusi omaks: olnuks selline soov, oleks see juba tehtud

Kuigi Keskerakonna parlamendifraktsiooni juhi Jaanus Karilaiu hinnangul on partnerlusdünaamika kahe valitseva partei vahel olnud hiljutisel ajal pingelisevõitu, möödus tänane koalitsiooninõukogu siiski konstruktiivsete arutelude voolus. Ta väljendas lootust, et samaviisi jätkatakse tuleval esmaspäevalgi.

"Võib öelda, et sõda Ukrainas on koalitsiooninõukogu töörütmi sassi ajanud. Aga näen, et on soovi seda paremaks teha, tihemini kokku saada, teemasid arutada," märkis Karilaid. "Tänane koalitsiooninõukogu võttis mitmeid pingeid maha. Edasine sõltub sellest, kas jõuame otsusteni. Usalduse nimel tuleb iga päev tööd teha."