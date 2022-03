Rasedus ja HIV: ema saab hoida nii ennast kui ka oma last

Millega peab arvestama HIV-positiivne naine, kui ta soovib rasestuda?

Kõige olulisem on, et naine teaks oma staatusest. Ehk et kui plaanitakse rasestuda, siis võiks mõlemad vanemad testida ennast HIV ja muude sugulisel teel levivate haiguste suhtes. Kui naine juba teab, et ta on HIV-positiivne, siis kindlasti tuleb alustada ravi ning püsida ravil. Ravi on efektiivne ning arstid saavad selles veenduda spetsiaalse vereproovi abil.

Kui suur on tõenäosus saada terve laps, kui üks või mõlemad vanemad põevad HIV-d? Kuidas tagatakse, et HI-viirus ei kandu emalt lapsele?

Kui ema on HIV-positiivne ja võtab regulaarselt talle määratud tablette, siis ta saab terve lapse. Kui isa on HIV-positiivne, aga ema on HIV-negatiivne, siis peab isa tablette võtma ja enda viiruskoormust alla määramispiiri hoidma. Rääkides seksist raseduse ajal, siis mina soovitan sellisel paaril kindlasti kondoomi kasutada, sest mine tea, isa võib-olla unustab mõnel päeval tablette võtta või juhtub midagi muud, näiteks isa ravimitundlikkus langeb. Vene keeles on selline vanasõna nagu „Береженого Бог бережет“ ehk et Jumal kaitseb sellist inimest, kes ka ise end kaitseb. Kõige suurem risk nakatuda on lastel, kelle emad nakatuvad raseduse jooksul, seega raseduse jooksul kondoomiga seksides kaitstakse ka oma last.

Kas HIV võib mõjutada raseduse püsimist või kulgu?

Kui viirus on kontrolli all ehk rase naine võtab korralikult ravimeid, siis kindlasti mitte. Kaasaegsed HIV ravimid sobivad kõik kasutamiseks ka raseduse jooksul. Oluline on, et ravi oleks pidev, pausideta. Just ema ravi raseduse ajal on see, mis kaitseb last HIV-nakatumise eest!

Milliseid teenuseid pakub Linda Kliinik naistele, kellel on HIV?