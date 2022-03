NYT: Eesti maksis Pegasuse nuhkvara eest 30 miljonit dollarit, ent Iisrael keelas selle kasutamise Venemaa telefoninumbrite vastu

Lehtedes kirjutatakse, et Eesti on tuntud agressiivse Venemaa-suunalise vastuluure poolest. Iisraeli firma NSO olevat piiranud nuhkvara kasutamist. Eestil ei olevat võimalust nuhkida Vene telefoninumbrite järele.

Washington Posti lugu räägib sellest, et Ukraina soovile Pegasuse nuhkvara kasutusele võtta vastati eitavalt, sest see ärritaks Venemaad. Sarnaste murede tõttu olevat ka Eesti poolset Pegasuse kasutamist kärbitud.

Pegasus on nuhkvara, mida on kasutatud riigivõimude poolt ka aktivistide, ajakirjanike ja muude mitteriiklike sihtmärkide järel luuramiseks. Näiteks kasutati seda meedia- ja opositsioonitegelaste järel luuramiseks Poolas ja Ungaris .

Nuhkvara saab kasutada selleks, et kuulata pealt telefonikõnesid, lugeda sõnumeid, vaadata salvestatud fotosid ja videoid või ka võtta üle mikrofon ja kaamera, et sel viisil telefoni kasutaja ja tema tegevuse kohta infot koguda. Tehnoloogia kasutuselevõtuks teistes riikides on vajalik Iisraeli luba. Ukraina seda ei saanud.

"Me ei saa kommenteerida luureastuste tööd, ega luure meetodeid, kuid saame kinnitada, et kaitseministeeriumi valitsemisalas Eesti inimeste järele ei luurata," ütles kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Susan Lilleväli Delfile.

"Kaitsepolitsei meetodid ja taktika on riigisaladus, mistõttu üksikasjalikud kommentaarid sel teemal pole võimalikud. Selge on aga see, et igasugused tõsisemalt põhiõigusi riivavad menetlustoimingud saavad teoks üksnes kohtu loal," ütles Delfile kaitsepolitseiameti esindaja.