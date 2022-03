Kaja Kallas: Eestil ei ole lennukeid, millega Ukraina kohal lennukeelutsooni jõustada

"Selge on see, et Eestil ei ole endal isegi mitte lennukeid, et seda lennukeelutsooni jõustada," lausus Kallas. "Küsimus tegelikult nendele riikidele, kes Ukrainaga piirnevad, ja nendele riikidele, kellel on lennukeid, et miks nad seda lennukeelutsooni siis ei taha teha – peamine mure, mis nende riikide juhtidel on, on see, et sellisel juhul see sõda laieneb ka nende riikide territooriumile," kirjeldas valitsusjuht probleemi.