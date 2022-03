VIDEO | Pragu Euroopa ühtsuses? Liimets selgitab, miks takistab Ungari Venemaa energiast loobumist

Liimets märkis aga, et Ungari on mõistnud hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja on vastu võtnud ka palju Ukraina sõjapõgenikke, sestap on nad ikka Ukrainaga solidaarsed.

„On selge, et Ungaris räägitakse energiakandjast kui millestki erilisest, mida on vaja oma inimestele tagada,“ ütles Liimets.

Ka Saksamaa on olnud embargo kehtestamise suhtes skeptiline. Kas need on märgid Euroopa ühtsuse mõranemisest? Liimets sõnas, et Saksamaa on teinud mitmeid kaalukaid otsuseid, näiteks peatas Nord Stream 2 projekti. Ta lisas, et Saksamaa on näidanud üles valmisolekut igas suunas kaasa mõtlema, et agressiooni hind oleks Venemaa jaoks maksimaalne.

Eesti vaates on oluline, et Euroopa Liit jätkaks sanktsioonipoliitikat nagu viimastel nädalatel, rääkis Liimets ja lisas, et praegu on liikmesriigid teinudki ettepanekuid uuteks sanktsioonideks. Samal ajal püütakse välja selgitada, milline on nende sanktsioonide mõju liikmesriikidele.