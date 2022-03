VÄRSKE KAART | 23. märtsil on ukrainlased Irpini linna tagasi vallutanud; naaberlinnades käivad lahingud

Tasub tähele panna siniseid noolekesi Kiievist loodes: siin on ukrainlased tagasi vallutanud Irpini linna. Seal kõrval asuvates Hostomelis ja Butšas käivad aga lahingud edasi. Mariupol on endiselt Ukrainlaste valduses, raskes seisus: 100 000 inimest ootab veel linnast pääsemist. Viimane on raskendatud, sest lahkujaid tulistatakse, humanitaarkoridorid ei pea, elanikke küüditatakse Venemaale. Loe lähemalt Delfi otseblogist!