ASUS Vivobook 13 Slate OLED – süler, tahvel ja teler

Need, kes mõtlevad eelkõige meelelahutusele, hindavad suurt ja säravat OLED-ekraani. ASUS väidab põhjendatult, et kasutaja saab kompaktse versiooni ehtsast kodukinost. 16 : 9 kuvasuhtega ekraan (optimaalne filmide vaatamiseks) kuvab rohkem kui miljardit tooni, sellel on 100% DCI-P3 värvigamma ja kontrastsussuhe on 1 000 000 : 1. See suudab säilitada suurepärase värvide taasesituse ka tuhmi ekraaniga: see on väga vajalik omadus, kui vaatate filmi õhtul hämaras toas.