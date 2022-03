ERISAADE | Ruth Kalda: praegu on vaja veel maski kanda, kuid olukord võib olla teine paari nädala pärast

Kalda rääkis, et märtsis läbi viidud seireuuringust selgus, et iga kümnes täiskasvanud on nakkuskandja ja praegu on veel nakkusoht kõrgem kui eelmiste lainete haripunktis, seega ei tasu maski veel rahvarohketes kohtades – poes, apteegis, ühistranspordis – eest ära võtta. Kui aga praegune langustrend jätkub, siis Kalda sõnul ilmselt paari nädala pärast võiks kohustusest saada soovitus.

Niisiis, praegu oleme ülikriitilisest punasest ohutsoonist langenud oranži, paari nädalaga võiks jõuda kollasesse ja seal võikski siis kaaluda maskikandmise kohustuse muutmist soovituseks, rääkis Kalda ja lisas, et kui jõuame rohelisse tsooni, on põhjust maskidest täielikult loobuda. Küll aga jääb soovitus maski kanda ka rohelises tsoonis riskirühma inimestele, ütles Kalda.

Kalda on suve suhtes optimistlik, sest nagu öeldud, oleme praegu langustrendis, ja ka kaks eelmist aastat on näidanud, et suvel on põhjust kergemalt hingata. Kalda ütles siiski, et päris pandeemiaeelsesse normaalsusesse me veel ei naase, sest tõenäoliselt jääb koroona püsima sesoonse haigusena.

Et pandeemiaeelne normaalsus ei naase, tähendab Kalda selgitusel seda, et peaks kandma maski ning haigusnähtudega inimesed peavad hoidma teistest eemale. Nimelt on koroonaviirus märksa nakkavam kui meid varem kimbutanud viirushaigused nagu näiteks gripp ja teised ülemiste hingamisteede viirused. Kalda lisas, et iga järgnev koroonatüvi on eelmisest nakkavam.

Mis saab sügisel?

„Sügis näitab, millisel viisil koroona tagasi tuleb,“ ütles Kalda ja lisas, et ühiskonnale avalduv mõju sõltub tüve nakkavusest ja kui tõsiseid haigusjuhte see tekitab. Et uued tüved saavad alguse enamasti lõunapoolkeralt, saame enne tüve Eestisse jõudmist aimu, mis meid ees ootab, selgitas Kalda.