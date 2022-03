OTSEBLOGI | Ukrainlased võtsid Vene väed Kiievist loodes kotti, nad loodetakse likvideerida või vangi võtta

„Just nii. Meie omad võtsid nad piiramisrõngasse. Nad on nüüd meie jõudude operatiivses piiramisrõngas. Ootame häid uudiseid. See, mida me võime täna oodata, on kas nende kotis olevate grupeeringute likvideerimine või vangi võtmine,” ütles Ukraina rahvuskaardi kiirreageerimisbrigaadi pressiohvitser Harõton Starskõi.