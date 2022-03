Vene ajaleht põhjendab teadet 10 000 Vene sõduri hukkumisest häkkerite tembuga

Hiljem võeti artikkel veebist maha ja avaldati uuesti ilma nende arvudeta. Artiklile on nüüdseks lisatud märge: “21. märtsil häkiti Komsomolskaja Pravda artiklite haldussüsteemi ja sisestati võltsitud lõik Ukrainas toimuva erioperatsiooni olukorrast. Ebatäpne info eemaldati otsekohe.” Archive.org aga näitab, et artikkel oli sellisel kujul kättessadav üle kuue ja poole tunni.

Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus veebilehel avaldatud infot kommenteerimast, öeldes, et see on küsimus ajalehele. Ta lisas, et tal ei ole langenute arvu kohta infot.

Osasid vaatlejaid pani kulmu kergitama ka esmaspäeval samas väljaandes ilmunud intervjuu Vene kaasmaalaste ameti (Rossotrudnitšestvo) asejuhi, endise Krimmi peaprokuröriga ja tuntud Kremli-meelse poliitiku Natalja Poklonskajaga, kes paistis sõtta skeptiliselt suhtuvat. Intervjuus nimetab Poklonskaja “erioperatsiooni” sõjaks ja tõdeb, et Krimmi annekteerimise tähtpäeval on vähe neid, kes suudaksid seda rõõmsalt tähistada.

“Võttes arvesse olukorda Ukrainas, on võimatu minna ja lõbutseda, inimesed kannatavad,” rääkis Poklonskaja, kes tunnistas, et võtab praegu antidepressante. “Olen meeletult armunud Venemaasse ja meeletult armunud Ukrainasse, need on minu kaks kodumaad. Olen ise ukrainlane ja valmis tegema kõik rahu nimel. Aga mis minust sõltub?”

Ta väljendas kahtlusi ka uue “valeinfo” vastase seaduse suhtes. “Igaüks on rahul oma isikliku tõega ja on vale teda selle eest karistada,” leidis Poklonskaja. “Mõtete ja avalduste eest vastutusele võtmine on noorte jaoks ohtlik, kuna nad on emotsionaalsemad.”