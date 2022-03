FOTOD | Vaata, kuidas Eesti julgeolekut õõnestanud Vene diplomaadid kodumaale naasid

Venemaa saatkond Eestis Facebooki lehel kirjutati, et 21. märtsil saadeti Eestist „täiesti alusetult” välja meie „kamraadid”. Ent neid ootavad ees uued saavutused Venemaa hüvanguks, kirjutati saatkonna sotsiaalmeedialehel.

Eesti välisministeerium otsustas kolm diplomaati välja saata 18. märtsil, kui otsustas, et kolm Venemaa suursaatkonna diplomaatilise staatusega töötajat on kuulutatud persona non grata’ks. Sellega seoses andis poliitikaküsimuste asekantsler Rein Tammsaar Venemaa suursaadikule Eestis üle diplomaatilise noodi.