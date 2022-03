Seniste teadete järgi hukkus 3. märtsil Vene 41. armee ülemjuhataja asetäitja kindralmajor Andrei Suhhovetski. 7. märtsil sai Harkivi lähistel surma 41. armee staabiülem kindralmajor Vitali Gerassimov. 11. märtsil teatasid ukrainlased kindralmajor Vene 29. armee ülemjuhataja Andrei Kolesnikovi surmast. 15. märtsil teatas pataljon Azov, et tapetud on 150. laskurdiviisi ülem Oleg Mitjajev. Vene võimud ei ole ühtegi nendest surmadest ametlikult kinnitanud, ent nendest on teatatud ka Vene meedias. New York Times vahendab, et USA andmeil on Venemaal Ukrainas kokku umbes 20 kindralit.

Läti kaitseväe reservkapten ja sõjandusblogija Mārtiņš Vērdiņš ütles Delfile, et Vene kindralite elu seab ohtu kolm faktorit. “Esiteks: staabid on kõrge väärtusega sihtmärgid ja luure esmane ülesanne on nende asukoht kindlaks teha,” ütles Vērdiņš. “Vene kindralite hävitamine näitab, et Ukraina armeel on väga head luureandmed.”