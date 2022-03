VIDEO | Konkurss ERRi juhi kohale ikkagi tuleb. Veidemann: soovitame Roosel tingimata uuesti kandideerida

Täna kogunes rahvusringhäälingu nõukogu asja arutama ning üksmeelselt otsustati, et konkurss ikkagi tuleb. ERRi juhiks kandideerimise tähtaeg on 10. aprill. Otsus tehakse kas juba 12. aprillil või hiljemalt 26. aprillil.

ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann avaldas täna sotsiaalmeedias arvamust, et konkurssi pole vaja korraldada, kui nõukogu leiab, et Erik Roose on head tööd teinud ja võiks seda head tööd selles ametis jätkata. „Poolel teel hobused ei vahetata,” kirjutas Veidemann Facebooki kommentaaris ning lisas nimekirja töödest, mis Roose juhtimisel on tehtud ja mis parasjagu pooleli.

„Nemad ei olnud keegi [teisel arvamusel],” vastas Veidemann. „Mina isiklikult leidsin, et konkurssi ei ole vaja, sest seadus seda ei nõua. Kuna tava on niisugune, et sellisel juhul konkurss tehakse, siis konsensuslikult siin osalenud nõukogu liikmed nii ka otsustasid. Nõukogu leidis üksmeelselt, et Erik Roose on väga head tööd teinud siiamaani ja soovitab tal tingimata kandideerida.”