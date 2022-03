Isamaa juht Seeder: olime kriitilised teadlike kahjustajate suhtes. See ei tähenda, et kaldume äärmusse

Kallid erakonnakaaslased, head isamaalased!

Kirjutan Teile veelkord seoses eestseisuse 8. märtsi otsusega arvata erakonnast välja viis erakonna liiget. On loomulik, et mõnelgi meist võib olla küsimusi ja seepärast kinnitan – erakond jätkab kindlameelselt oma põhiväärtuste ja poliitikate elluviimist. Isamaa on ajanud ja ajab ka edaspidi iseseisvat eestimeelset ja tulevikku vaatavat poliitikat. Kõik meie liikmed on oodatud erakonna poolt kujundatavas poliitikas aktiivselt kaasa lööma! Kedagi ei jäeta maha, kes soovivad isamaalisi väärtusi edendada.

Tänases olukorras, kui Ukraina on Venemaa agressiooni tõttu sõjas ja kaitseb oma inimeste elusid ning riigi vabadust, seistes niimoodi ka Euroopa ja demokraatliku maailma toimimise eest, mõistame me eriti hästi, kui oluline on iseseisvuse säilitamine ja kaitsmine. On äärmiselt oluline teha kõik, et säilida rahvusriigina, hoides ja kaitstes oma unikaalset keelt, kultuuri ja rahvast. Isamaa on oma poliitika elluviimisel just sellest põhimõttest lähtunud ja oleme olnud õigel teel. Isamaa maailmavaatelised alused on paigas, me värskendasime neid 2018.a üldkogul ning kinnitasime üle 2021.a suvisel üldkogul. Hirmujutud, et Isamaa kaldub äärmustesse, ei vasta tõele.

Isamaa Erakonnas on alati hinnatud erinevaid mõtteid ja ettepanekuid, mis lähtuvad erakonna põhiväärtustest. Erakond on mõttekaaslaste ühendus. Eestseisus on korduvalt arutanud ja olnud kriitiline nende isikute suhtes, kes süsteemselt ja järjepidevalt vastandusid läbi avalikkuse erakonna poliitikale ja põhiväärtustele ning kes väljendasid isiklikke erimeelsusi ja andsid hinnanguid erakonna tegevusele erakonda teadlikult kahjustaval viisil. Lisaks mõnede liikmete rahaasjade korraldamine, mis ei olnud kooskõlas seadusega ega erakonnas kehtestatud reeglitega ning mis samuti kahjustavad erakonna mainet. Erakonna eestseisusel tuleb nüüd ka finantsasjade kordaseadmisega tegeleda.