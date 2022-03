Reisilennuk Boeing 737-800 sööstis Hiinas nagu rakett taevast alla. Lennuekspert: see on täielik müsteerium

China Eastern Airlines lend 5735 oli eile pärastlõunal lühikesel reisil kahe Lõuna-Hiina linna vahel, lennates veidi vähem kui üheksa kilomeetri kõrgusel, kui hakkas ühtäkki tohutul hool maa poole sööstma.

Lend 5735 startis kohaliku aja järgi kell 13.16. Lennu esimene tund kulges tavapäraselt, lennuk lendas 8,8 kilomeetri (29 100 jala) kõrgusel, kuni umbes kell 14.20 hakkas alla kukkuma, kaotades veidi enam kui minutiga kõrgust üle kuue kilomeetri (20 000 jala).

Reisilennuki ebatavaline trajektoor – stabiilsele lennule järgnes ootamatult järsk ja kiire kukkumine – avab hulga võimalikke seletusi alates katastroofilisest tehnilisest rikkest kuni tahtliku teoni välja.

Lennuspetsialist Rein Porro, kes on oma 60-aastase karjääri jooksul lennanud kõikvõimalike lennumasinatega nii Aeroflotis kui ka tänapäeva Eestis, ütles Delfile, et eriti kummaline on just lennuki kiire allasööst.