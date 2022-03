VIDEO | Liina Kersna: oleme andnud koolidele 18 miljonit eurot, et nad saaksid õpilünkadega lapsi järele aidata

Haridusministeerium soovib jälle siduda põhikoolieksamite sooritamise koolilõpetamisest lahti. Kersna sõnul on asi taas Covidis. Eksamid on küll kohustuslikud, aga lõpetamise tingimus ei ole konkreetse lävendi ületamine, vaid õpilased saavad tunnistusele soorituse protsendi.

„Need, kes sel aastal lõpetavad, on kogu oma põhikooli kolmanda astme, 7.-9. klassi õppinud tulenevalt Covidist väga ebastabiilsetes oludes,” põhjendas minister. „Väga paljud neist on selle kolme aasta jooksul olnud pikalt distantsõppel. Arvestasime seetõttu õpilaste, koolijuhtide ja haridustöötajate liidu ettepanekutega sel aastal siduda lahti lõpueksamid kooli lõpetamisest.”

Kersna tõi välja, et valitsus on KOVidele suunanud õpilünkade tasandamisse 6 miljonit eurot eelmisel aastal ja 12 miljonit eurot sellel aastal, kokku 18 miljonit eurot. „Just selleks, et koolid saaksid väiksemates gruppides järele aidata neid õpilasi, kellel on distantsõppe tõttu tekkinud õpilüngad,” põhjendas ta.