Sotsiaaltöötajad pakkusid Paide lähistel Nurmsi külas elanud Jaanile (67) ja Maiele (69) korduvalt, et on võimalik sotsiaalmajja kolida. "Ei taha, see koht meie oma," raiusid asjaosalised vastu. Nende elutee katkes esmaspäeva õhtul, mil kodumaja süttis.