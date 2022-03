OTSEBLOGI | Vene väed on Kiievi lähistel sattunud surve alla, Ukrainat tabas rida uusi õhulööke

Vene okupatsiooniväed tulistasid Luhanski oblastis Siverodonetskis poodi ning on hukkunuid ja vigastatuid, teatas oblasti sõjaadministratsiooni juht Sergi Gaidai.

Ukraina linnad kannatavad endiselt Venemaa pommitamise all, tule all on muu hulgas Kiiev, Harkiv, Siverodonetsk ja Odessa. Olulisi muutusi pole toimunud, Kiievi ümbruses valmistavad Ukraina vasturünnakud venelastele peavalu. Mariupoli pole vallutatud.